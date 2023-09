Michel Wuyts heeft goede raad voor Remco Evenepoel: "Dat kan volstaan om hoog te eindigen"

Remco Evenepoel verloor donderdag de rode leiderstrui in de Vuelta. Hij liep op een counter van Jumbo-Visma, maar dat moet volgens Michel Wuyts geen reden tot paniek zijn.

Remco Evenepoel verspeelde donderdag zijn rode leiderstrui, maar ook zijn voorsprong op onder meer Roglic en Vingegaard. Michel Wuyts zag vooral dat Evenepoel hetzelfde overkwam als vorig jaar.

Evenepoel moest toen op La Pandera de rol lossen op Roglic en Mas en verloor toen driekwart minuut. Maar Evenepoel vocht toen terug en beperkte de schade ook. Een dag later op de Sierra Nevada verloor Evenepoel opnieuw wat tijd, maar slechts enkele seconden. Daarna kwam hij niet meer in de problemen.

"Evenepoel heeft daaruit geleerd", zegt Wuyts bij HLN. "Ook gisteren koos hij gevat voor een eigen ritme en vond zichzelf gaandeweg weer uit. Dat ook nu een voorafgaande val hem parten speelde, is aannemelijk."

Maar Wuyts ziet ook kansen voor Evenepoel. "Een grote ronde win je in zelfbeheersing. En door in de nieuwe situatie de acties van de Jumbo’s goed in te schatten. Roglic en Vingegaard slim volgen kan volstaan om hoog te eindigen. In de stellige hoop dat Kuss in zijn derde grote ronde in een jaar uit zichzelf terugzakt."