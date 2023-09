Evenepoel controleert, maar Jumbo-Visma speelt het ploegenspel perfect uit in spannende Vuelta-rit

In de Vuelta waren we klaar voor rit 8, met in het slot van de race een absoluut rotding in de vorm van de Xorret de Cati. Het leverde heel wat spektakel op.

Een omvangrijke groep van zo'n dertig renners met onder meer Thomas De Gendt reed snel weg en kreeg heel wat minuten, maar Jumbo-Visma controleerde de boel achteraan waardoor ze in het slot van de wedstrijd konden gaan strijden om de ritzege met de favorieten. Roglic doet het Sepp Kuss viel als eerste aan, maar Remco Evenepoel controleerde de boel en haalde hem opnieuw in. Jumbo-VIsma probeerde het overtal uit te spelen voorin met ook nog Vingegaard en Roglic. De jonge Lenny Martinez verspeelde ondertussen zijn rode trui aan Kuss, want hij moest passen. Op een stukje vals plat in het slot van de race kregen we een sprint met een man of acht. Roglic regelde uiteindelijk de sprint en neemt zo heel wat bonifactieseconden. Remco Evenepoel werd uiteindelijk knap tweede, de race ligt nog helemaal open.