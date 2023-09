Evenepoel verrast met straffe uitspraak over sprint in Vuelta

Primoz Roglic trok rit 8 van de Vuelta naar zich toe, Remco Evenepoel werd tweede. Al wist die dat zelf niet.

"Ik wist niet dat we aan het sprinten waren voor de dagzege", aldus Remco Evenepoel in een eerste reactie bij Sporza na rit 8 in de Vuelta. De jonge Belg werd nog afgetroefd door de Sloveen Primoz Roglic in de laatste honderd meter.

Stom

"Er was weinig tot geen communicatie", had Evenepoel er nog over te zeggen. "Ik dacht dat er nog vluchters voorop waren. Daarom dat ik me zo lullig in het wiel van Roglic zette. Pas na de streep besefte ik dat het voor de zege was."

"Of ik had kunnen winnen? Misschien wel, dan had ik me wat meer gespaard onderweg en meer op de sprint ingezet. Ach ja, het is gewoon stom."