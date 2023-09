Geen vakantie, maar dan toch nog een vrij drukke maand voor Mathieu van der Poel: "Anders was dat te groot"

Dit weekend komt Mathieu van der Poel voor het eerst sinds het WK in Glasgow in actie. Al is dat niet meteen met een specifiek doel, zo blijkt.

In aanloop naar het testevenement voor de Olympische Spelen op 23 september rijdt Mathieu van der Poel nog een aantal interessante races. Te beginnen dus met dit weekend in Plouay. In september volgen verder nog de GP Fourmies (10 september), de GP van Wallonië (12 september), de Super8 Classic (16 september) en het Circuit Franco-Belge (28 september). Races waar van der Poel nog maar zelden of nooit aan de start stond. Kwaliteit boven kwantiteit "Voor zijn palmares maakt het weinig uit of hij dergelijke races wint. De kwaliteit telt, niet de kwantiteit. Maar er zal wel een appel uit de kast vallen hier of daar", aldus ploegleider Christoph Roodhooft in Het Nieuwsblad. Toch is het belangrijk dat de Nederlandse wereldkampioen dez maand nog een aantal keer in actie komt. "Omdat het gat tussen Glasgow en de start van het crossseizoen daarmee te groot zou zijn”, klinkt het.