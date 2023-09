Na het eerste succes: Wout van Aert heeft duidelijke mening over toekomst als lead-out

Wout van Aert leidde zijn ploegmaat Olav Kooij zondag naar een eerste ritwinst in de Ronde van Groot-Brittannië. Zal hij dat ook in de toekomst nog doen?

Wout van Aert is vaak zelf de sprinter voor Jumbo-Visma in rittenkoersen, maar met de aanwezigheid van de Nederlander Olav Kooij probeert Van Aert het nu ook als aangever. Net als bij Van der Poel, lijkt ook dat hem goed te liggen.

Van Aert sprintte zelf nog naar plek twee, Kooij maakte het mooi af. "Op deze manier is het leuk om dat te doen", zei Van Aert achteraf. De kans is dan ook groot dat we het nieuwe duo Kooij-Van Aert nog een paar successen zien boeken in Groot-Brittannië. Van de acht ritten lijken er maar liefst zeven op aan massasprint uit te draaien.

"Ik moet het echter meer doen om te zien of ik het leuk ga blijven vinden", zei Van Aert nog. Want zelf won hij tot nu toe nog maar twee keer dit seizoen, hij aast wellicht zelf nog een paar keer op succes op de weg dit seizoen.