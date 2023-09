Leider Wout van Aert weet echt wel perfect wat er hem te doen staat: "Dan kan ik de eindzege binnenhalen"

Wout van Aert is al vroeger dan verwacht leider over Het Kanaal. De eindzege binnenhalen is nu een groter doel dan het al was.

Wout van Aert vertelde al over zijn late uitval en reageerde ook nog op zijn ritzege bij VTM. Na vijf dagen staat het 4-1 voor ploegmaat Kooij. Gaat dat nog 4-4 worden? "Dat denk ik niet", lacht Van Aert. " We merken dat het elke dag meer moeite kost om de boel te controleren. We hebben vijf ritten gewonnen, het is ook aan de anderen om zich te laten zien." "Het laatste weekend zullen we een heel andere koers krijgen", weet Van Aert ook. Dan zal de strijd om het klassement helemaal losbarsten in de Tour of Britain. Opvallend genoeg rekent deze wedstrijd niet met boni's. Van Aert wil nu in ieder geval wel aan de leiding blijven. VAN AERT BESPREEKT GEBREK AAN BONI'S "We gaan het proberen. Zonder bonificatieseconden is drie seconden uiteindelijk een groot gat. Als ik er gewoon niet word afgereden, dan kan ik de eindzege binnenhalen." Al verkoopt Van Aert het vel van de beer nog niet. "Er liggen nog veel steile beklimmingen te wachten. Er zijn veel jongens die wachten op die twee ritten. Het wordt dus niet gemakkelijk."