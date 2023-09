Dominante Wout van Aert bedoelt het eerst als grap en maakt het dan werkelijkheid: "Wielrennen is vaak al saai genoeg"

Wout van Aert is zo dominant in de Tour of Britain dat wat hij als grap bedoelt toch werkelijkheid kan worden. Dat is gebleken in de vijfde etappe, toen hij in de slotkilometer gewoon van de rest wegsprong in plaats van de sprint aan te trekken voor Olav Kooij.

"Ik voel me hier natuurlijk heel goed bij", trapt Van Aert een open deur in. "Het is altijd lastig om zo'n plan uit te dokteren. Als je dat dan kan uitvoeren, geeft het veel voldoening. Het is opnieuw een geweldige dag voor de ploeg en ik ben heel trots op deze zege."

De manier waarop die overwinning tot stand kwam, kreeg de avond voor de vijfde etappe vorm. "Gisterenavond bekeken we de laatste bochten en hadden we het over de lead-out. Ik kwam eerst half als grap en half als idee met het plan om aan te vallen. We begonnen er daarna over na te denken."

Bleek dat er weinig nadeel aan zat om het op die manier aan te pakken. "We wisten dat het peloton op een lint getrokken zou worden, zelfs als iemand meteen reageerde. En dat Olav nog altijd een goede kans zou hebben in de sprint. We probeerden dus iets anders."

"Het is het mooie aan wielrennen dat dit kan", vindt Van Aert. "Het is al vaak zo dat het saai genoeg is en dat je kan verwachten wat gaat gebeuren. Het is leuk om het wat af te wisselen en het wat spannender te maken."