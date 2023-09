Moeder van Gino Mäder spreekt zich in hartverscheurend interview uit over schuld of onschuld aan dood van haar zoon

Geen enkele moeder zou te horen moeten krijgen dat haar dood gestorven is. Nadat Gino Mäder ten val kwam in de Ronde van Zwitserland, is het wel wat zijn mama overkwam.

Bijna drie maanden na zijn dood doet Sandra Mäder in een hartverscheurend interview bij het Duitse Südkurier die ervaring uit de doeken. "Geloof me of niet, ik was de hele dag nerveus", zegt de vrouw die op de dag van de valpartij niet aanwezig was in de koers. "Ik weet niet waarom."

Stilaan sijpelde het nieuws binnen over de val van Gino en kreeg zijn familie te horen dat het zich naar het ziekenhuis moest reppen. Daar deden ze er nog alles aan om hem er door te sleuren. "De dokters zeiden me dat hij nooit meer 'mama' zou kunnen zeggen, dat hij niet meer gingen kunnen praten of stappen."

NIET MET DE VINGER WIJZEN

Later bleek ook dat scenario niet meer tot de orde: de wielrenner had de strijd verloren. "Niemand treft schuld", wil Sandra niemand met de vinger wijzen, ook al wakkerde het overlijden van haar zoon het thema veiligheid in de koers weer aan. "Bergop en bergaf fietsen, dat hoort bij de koers."

De moeder van de Zwitser weet dat niet enkel in het wielrennen er kans op gevaar is. "Wie met de wagen naar het werk gaat, neemt ook risico's. De kans dat een renner een ongeluk heeft is op training groter dan in een wedstrijd. Ik geloof dat het Gino's lot was om op die dag te sterven."