Thomas De Gendt glashelder over op welk vlak hij zwaar onder indruk is van Remco Evenepoel en zegt hoe die écht is

Thomas De Gendt heeft zowat alles al gezien. Op hem indruk maken, is niet evident. Remco Evenepoel doet het toch.

Dat maakt de man met roots in het Waasland duidelijk in Het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over zijn koerswijze. De Gendt vindt dat Evenepoel zeer verstandig aan het koersen is in de Vuelta. De man van Lotto Dstny herinnert zich nog hoe Evenepoel in diens eerste Giro voluit spurtte voor elke bonificiatieseconde.

Nu pakt hij die enkel nog mee als hij zich niet dubbel moet plooien, merkt De Gendt op. De eeuwige aanvaller ziet hoe Evenepoel zich aan zijn plan hield om de eerste negen dagen defensief te koersen en niet constant ligt te demarreren. Toch is niet iedereen fan van de ex-wereldkampioen. Volgens De Gendt omdat hij zijn ambities durft uit te spreken.

EVENEPOEL NIET ARROGANT

Zo komt Evenepoel soms in de media arrogant over, wat dan weer leidt tot heel wat kritiek. In het echte leven is Remco helemaal niet arrogant, benadrukt De Gendt, die het zelf overigens leuk vindt dat het bij Lotto Dstny niet enkel naar hem kijken is in deze Vuelta. Zo werd ploegmaat Kron bijvoorbeeld knap derde op La Laguna Negra.