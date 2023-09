Wout van Aert maakt één wielerfan in het bijzonder dolgelukkig met kenmerkend gebaar

Wout van Aert is de grote publiekstrekker in de Tour of Britain. Eén fan in het bijzonder heeft hij alvast dolgelukkig gemaakt.

Zoals bekend is zijn deelname aan de Britse rittenkoers een groot succes, want vier keer leidde hij sprinter Olav Kooij naar ritwinst. En dat is niet de enige manier waarop Van Aert indruk maakt in het Verenigd Koninkrijk. Dat doet hij ook met zijn sportiviteit en zijn oog voor het publiek.

Terwijl de vierde etappe in de Tour of Britain aan de gang was, gooide Van Aert van op de fiets een lege drinkbus naar de kant van de weg. De fan in kwestie die de bidon mocht ontvangen, reageerde op sociale media. "Dit maakte mijn dag nog specialer!"

Thanks for the water bottle today Wout , made my day even more special !

Great to see you racing in Britain , Your a legend 👌 good luck for the remaining stages 🇬🇧 🇧🇪 @WoutvanAert pic.twitter.com/WD3PemRwHb — Richard Marshall (@RicMarshall75) September 6, 2023

"Geweldig om je te zien koersen in Groot-Brittanië, Wout. Je bent een legende", gaat de boodschap gericht aan het idool verder. "Nog veel geluk voor de resterende ritten."