Soudal Quick-Step slaat dan toch eens toe: Belgisch toptalent blijft langer bij de ploeg

Het seizoen begon nog uitstekend voor Mauri Vansevenant met een ritzege en een tweede plaats in de Ronde van Oman. Maar daarna liep het heel wat minder en moest hij zelfs onder mes door een knieblessure.

Vansevenant maakte in juni na drie maanden afwezigheid zijn rentree, maar echt uitschieters kon hij nog niet echt voorleggen. Afgelopen zondag werd hij nog 22ste in de GP van Montréal. Bij Soudal Quick-Step blijven ze echter geloven in de jonge Belg.

"Hij heeft al mooie overwinningen geboekt, maar maakte vooral indruk met zijn werk voor de ploeg wanneer dat nodig was. Mauri werkt altijd hard, zijn stijl op de fiets kenmerkt hem. We zijn blij dat hij bij ons blijft voor de komende drie jaar", zegt CEO Patrick Lefevere.

Ook Vansevenant zelf is blij met zijn contractverlenging. "Ik heb mezelf bij de ploeg heel goed kunnen ontwikkelen en ik hoop dat te kunnen blijven doen. Mijn doelen voor de toekomst zijn simpel: ik wil blijven groeien, blijven werken en blijven presteren."

