Cian Uijtdebroeks onthult welke koers hij nog wil rijden om aan pijnpunt te werken

Cian Uijtdebroeks heeft zijn eerste grote ronde met succes afgewerkt en eindigde als 8ste. Maar hij beseft dat hij ook nog werk heeft voor de toekomst.

Cian Uijtdebroeks begon met een vrije rol aan de Vuelta en vervulde die rol met verve. Hij kon in de ritten naar de mythische cols zoals de Tourmalet en de Angliru, waar hij telkens in de top tien eindigde en lang bij de favorieten bleef.

Uijtdebroeks is nog altijd maar 20 en zo de jongste Belg in de top tien. "Maar ik blijf denken zoals in het verleden: ik wil zo goed mogelijk worden in het rondewerk. Wat me geruststelt na deze Vuelta: het was zwaar, maar ik kon constant blijven", zei Uijtdebroeks bij Sporza.

Tijdrijden is pijnpunt

Toch heeft Uijtdebroeks nog twee werkpunten: zijn explosiviteit en tijdrit. Vooral op dat laatste wil Uijtdebroeks verbeteren. "Ik moet echt werken aan mijn positie. De pacing is er. Ik kan constant rijden, maar ik verlies alles in aerodynamica."

Uijtdebroeks heeft er al aan gewerkt in de windtunnel, maar gaat er in de komende maanden nog harder aan werken. Daarom zou hij nog graag deelnemen aan de Chrono des Nations op 15 oktober, dat zei Uijtdebroeks aan HLN. Ook wereldkampioen Remco Evenepoel zal daar aan de start staan.