🎥 Ploegleider Lotto Dstny die seingever aanreed, neemt drastische beslissing

Carl Roes, ploegleider bij de opleidingsploeg van Lotto Dstny, heeft een drastische beslissing genomen. Na zijn ongeval afgelopen zondag werd hij al op non-actief gezet, maar nu neemt hij de beslissing om te stoppen.

Na de GP Rik Van Looy doken er beelden op. Daarop was te zien hoe een volgwagen van de opleidingsploeg van Lotto Dstny een seingever aanreed en nadien gewoon verder reed. Carl Roes bleek achter het stuur te zitten. Hij werd meteen op non-actief gezet.

Ondertussen reageerde Roes zelf al. "Ik maakte een grote inschattingsfout en gaf prioriteit aan sportieve belangen in plaats van aan de reglementering en de veiligheid. Dit is totaal verkeerd en onaanvaardbaar. Ik wil dan ook mijn oprechte excuses aanbieden aan de seingever, aan de organisatie en aan mijn ploeg", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Roes nam ook een drastische beslissing. Hij stopt als ploegleider. "Na 40 jaar heb ik beslist om mij na 40 jaar volledig terug te trekken uit de sport die ik met veel passie heb beleefd. Ik heb veel spijt over wat er gebeurd is. Meteen na de wedstrijd had ik de contactgegevens van de seingever gevraagd. Diezelfde avond heb ik me nog geëxcuseerd."