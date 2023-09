Openhartige Wout Van Aert spreekt voor het eerst over het ongeval van Nathan Van Hooydonck

Wout Van Aert is nog eens teruggekomen op het ongeval met ploegmaat Nathan Van Hooydonck. Hij was helemaal van slag en was dan ook opgelucht dat Van Hooydonck uit zijn coma ontwaakte.

Vorige week kwam er spijtig nieuws over Nathan Van Hooydonck. Hij was in een verkeersongeval betrokken en moest zwaargewond naar het ziekenhuis worden gebracht. Net voor het ongeval was hij achter het stuur onwel geworden. Van Hooydonck werd eerst in een kunstmatige coma gehouden, maar ontwaakte dezelfde dag nog.

In de aanloop naar het EK tijdrijden in Drenthe sprak ploegmaat Wout Van Aert voor het eerst over het ongeval van Van Hooydonck. "Ik was volledig van slag", was hij duidelijk. "Ik was aan het trainen toen ik het nieuws kreeg. Het voelde alsof ik de hele dag mijn adem heb ingehouden tot het nieuws kwam dat hij ontwaakt was. Het is hard aangekomen."

Van Aert sprak over een grote opluchting bij de goede afloop. "De 1e uren waren de ergste. Je vreesde voor zijn leven en het nieuws kwam gewoon uit het niets", aldus Van Aert. "Af en toe hebben we contact. We hebben nog niet echt gebeld, maar hij herstelt goed."