Thibau Nys heeft grootse plannen in 2024: "Alle voortekenen waren goed"

Thibau Nys heeft dit seizoen veel stappen gezet als wegrenner. En hij droomt ervan om volgend seizoen nog beter te doen.

Thibau Nys zette dit jaar de stap naar het WorldTour-team van Lidl-Trek en reed er zijn eerste seizoen als prof. Dat verliep wisselvallig, maar Nys kon ook al zijn eerste twee profzeges boeken. Hij was de beste in de Grote Prijs Gippingen en won een rit in de Ronde van Noorwegen.

"Ik ben ervan overtuigd dat dit seizoen me in verschillende opzichten beter heeft gemaakt", zegt Nys bij In de Leiderstrui. "Ik heb op mentaal gebied grote stappen gezet, maar ook wat betreft trainingen. Bovendien weet ik nu beter hoe ik het best kan toewerken naar belangrijke wedstrijden."

Volgend seizoen staat nog altijd in het teken van ontdekken, groeien en zichzelf ontwikkelen, zegt Nys. Maar toch droomt hij ook. "Volgend jaar zou misschien een mooi moment zijn om eens te kijken of een grote ronde iets voor me is. Dit jaar waren alle voortekenen in ieder geval goed."