De jeugd aan zet: Alec Segaert knalt naar goud, ook andere Belgische medaille al een feit en titel erbij voor Bäckstedt

Ook heel wat jeugdtalenten aan het werk op het EK tijdrijden, met onder meer Alec Segaert. De eerste Belgische medaille was al een feit voor hij in actie kwam.

De tijdritdag op het EK was begonnen met een overwinning bij de meisjes junioren voor de Italiaanse Federica Venturelli, die na ruim twintig kilometer in Emmen 24 seconden rapper was dan de Zweedse Kagevi en de Duitse Kunz op 33 seconden zette. Namens België reed Luca Vierstraete naar een dertiende plaats.

Wel een hoofdrol weggelegd bij de heren junioren voor een Belg, met name voor Senne Sentjens. De zoon van Roy Sentjens kwam slechts twee seconden te kort voor zilver. Brons is sowieso ook al een mooie beloning. Met Vanden Heede werd een landgenoot vierde. De Europese titel ging naar de Deen Philipsen.

© photonews

Zoë Bäckstedt is inmiddels al een naam als een klok in verschillende disciplines in het vrouwenwielrennen, maar rijdt nog altijd bij de U23. De Britse smeerde in haar naaste belaagster Niedermaier bijna een minuut aan. Naast de Duitse stond ook de Finse Ahtosalo op het podium. Julie De Wilde werd verdienstelijk zesde.

In het kampioenschap bij de heren beloften vertrok Alec Segaert als de uitgesproken topfavoriet. De tweede van het BK tijdrijden was onderweg al sneller dan concurrenten Bevort en Wang. Die kloof zou alleen maar oplopen. Aan bijna 54 kilometer per uur knalde Segaert naar zijn derde opeenvolgende Europese titel op rij!