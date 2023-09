Politiek conflict in Italië? Meerdaagse rittenkoers wordt afgelast ... minder dan 24 uur voor de start van de race

In de Adriatica Ionica Race waren we klaar voor de vijfde editie van vrijdag tot zondag. Maar het komt er uiteindelijk in allerijl toch niet van. Een bizar verhaal.

Na Iván Ramiro Sosa, Mark Padun (2019), Lorenzo Fortunato (2021) en Filippo Zana (2022) waren we op zoek naar een vijfde winnaar in de Adriatica Ionica Race. De driedaagse zou vrijdag beginnen en duren tot zondag. Zover komt het uiteindelijk niet, want de race is op donderdag alsnog afgelast. Minder dan 24 uur voor de race zou gaan beginnen dus. Een bizar verhaal op z'n minst, want de meeste ploegen waren al present in de startplaats. Politiek conflict? Koersdirecteur Moreno Argentin kondigde aan dat er problemen waren om de koers veilig te maken wat betreft het verkeer en dat er geen UCI-jury aanwezig kon zijn in de driedaagse rittenkoers. Er zou volgens hem een politiek conflict aan de hand zijn met de Italiaanse wielerbond. Dat weet toch alvast Tuttobiciweb. De kans dat er ooit nog een vijfde editie komt van de Adriatica Ionica Race is na dit debacle zo goed als onbestaande.