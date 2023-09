🎥 Fameuze versnelling op het ene terrein, totale behendigheid op het andere: beelden Van der Poel spreken boekdelen

De versnelling in de benen, de behendigheid: Mathieu van der Poel heeft het allemaal. Nieuwe beelden zetten dat nog eens fijntjes in de verf.

Zoals bekend is Van der Poel het olympische mountainbikeparcours in Parijs gaan verkennen, in de hoop dat hij volgend jaar in de Franse hoofdstad naar goud kan knallen. Beelden van zijn verkenning circuleren ondertussen op sociale media en die spreken boekdelen.

Zo is een eerste filmpje al te zien hoe Van der Poel met een renner in zijn zog uit de bocht komt en dan aanzet voor een fameuze versnelling bergop. De Nieuw-Zeelander die in zijn spoor zit, moet alle zeilen bijzetten om bergop het wiel van Van der Poel te kunnen houden.

#Paris2024 🇫🇷 / 🇳🇱 Mathieu van der Poel en pleine reconnaissance du parcours de VTT des prochains JO. pic.twitter.com/PdnBkn15lA — Renaud Breban (@RenaudB31) September 24, 2023

Bergop kan Van der Poel zijn explosiviteit kwijt, maar de afdalingen vormen in het mountainbike een even grote hindernis. Behendigheid is absoluut noodzakelijk om die tot een goed einde te kunnen brengen. Ook dat heeft Van der Poel onder de knie, zo blijkt uit onderstaande beelden.