Wout van Aert over nieuwigheid voor zoontje Georges: "Hij doet het heel graag"

Wout van Aert deelt niet vaak updates over zijn gezinsleven. Sinds juli is hij voor de tweede keer vader geworden.

Sportief liep het niet altijd even goed voor Wout van Aert dit jaar. Maar op familiaal vlak was het wel een wonderjaar. Hij verliet in juli de Tour om op 20 juli voor de tweede keer vader te worden van een zoontje, Jerome.

Van Aert en zijn vrouw Sarah De Bie hadden al een zoontje Georges, die dit jaar een belangrijke stap zette. Sinds begin september gaat Georges namelijk naar de eerste kleuterklas.

"Hij doet het heel graag, maar ’s ochtends moet het ineens allemaal wat sneller gaan", zei Van Aert bij Het Nieuwsblad. "Neen, thuis gaat alles goed. Iedereen gezond en wel, meer kunnen we niet vragen."