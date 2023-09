Thibau Nys maakt duidelijke keuze voor nieuw veldritseizoen en spreekt hoge ambities uit

Thibau Nys (20) duikt over zo'n 10 dagen opnieuw het veld in. Niet meer bij de beloften, wel bij de profs.

Het wereldkampioenschap veldrijden was de laatste wedstrijd van Thibau Nys bij de beloften. In zijn regenboogtrui zal hij dit seizoen dus niet te zien zijn. Hij kiest dus definitief voor de elitecategorie. Zijn eerste wedstrijd is op 8 oktober in Beringen.

"Ik zou heel graag een cross winnen", zei Nys bij HLN. "Misschien is dat te hoog gegrepen, maar ik denk dat ik die ambitie mag koesteren. Ik wil opnieuw een stap zetten en een vaste waarde voorin worden", zei hij nog.

Nys won vorig seizoen vier van de vijf crossen in de wereldbeker bij de beloften en zo ook het eindklassement. Alleen in de laatste cross in Besançon moest hij het afleggen tegen de Nederlander Tibor del Grosso.