Topman van Apple kondigt grote verandering aan bij ontmoeting met CEO Jumbo-Visma: "Het wordt verbazingwekkend"

Cook maakt momenteel een reis door Europa en bezocht maandag Eindhoven, waar hij dus een ontmoeting had met Richard Plugge van Jumbo-Visma. Zo gebruiken de renners onder meer een iPhone voor de Jumbo Foodcoach app.

Cook sprak ook nog over de Vision Pro, de slimme bril van Apple. Die zou in de toekomst gebruikt kunnen worden door wielrenners. "Wielrenners kunnen er straks bijvoorbeeld hun eigen prestaties mee bekijken", zei Cook bij AD.

Volgens Cook zou ook de kijkervaring voor wielerliefhebbers sterk kunnen veranderen door de Vision Pro. Je kunt de koers bekijken vanuit het perspectief van de renner. Dat wordt een heel emotionele ervaring, waarbij we gaan merken hoe anders het is om iets in 3D te bekijken dan op een plat 2D-scherm. Het wordt verbazingwekkend."

As a lifelong cycling fan, it was an honor to meet Jumbo-Visma’s Riejanne Markus and @RichardPlugge and celebrate the Netherlands’s favorite sport! 🚴‍♀️ @Relivecc developer Lex Daniels has created an app that supports riders at every phase of their cycling journeys. pic.twitter.com/smFMvyDt2F