Verrassende goede vriend van Evenepoel gaf hem duidelijk advies: "Maar hij probeerde het toch en won niet"

Remco Evenepoel ging na zijn offday verschillende keren op zoek naar een overwinning. Dat lukte twee keer, maar niet altijd.

Evenepoel won nog de 14de en 18de rit in de Vuelta en zat ook nog in enkele andere etappes in de ontsnapping, zoals in de 15de rit. Die werd uiteindelijk gewonnen door de Portugees Rui Costa (36), die een goede vriend van Evenepoel blijkt te zijn.

"We zijn vrienden en wisselen berichten uit", zei Costa bij het Portugese O Jogo. Ik zei zelfs tegen hem: 'Ik heb deze etappes aangeduid. Jij moet gaan voor de moeilijkere, want daar zal niemand je aankunnen.'"

Zo zei Costa ook onder meer dat Evenepoel de 15de etappe uit zijn hoofd moest zetten. "Maar hij probeerde het toch en won niet", lachte Costa. De Portugees klopte Kämna en Buitrago toen in de sprint, Evenepoel werd op twee seconden tweede.