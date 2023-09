Niets concreet, niets aan de hand? 'Jumbo-Visma spreekt wel met UCI en met een partner van Lefevere over de deal'

Patrick Lefevere schreef een brief naar de personeelsleden om te zeggen dat er niets concreet is. Hij moest hen wel wat meedelen nadat de bom ontplofte en de geruchten over een fusie met Jumbo-Visma de ronde deden.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn er ondertussen wel degelijk stappen ondernomen om de fusie rond te krijgen. Vooral dan vanuit het kamp van Jumbo-Visma. Zo zou Richard Plugge al gesproken hebben met UCI-voorzitter David Lappartient en met Specialized, het fietsenmerk van Soudal Quick-Step. © photonews Dat de UCI nog voor een eventuele doorbraak ingelicht wordt,is niet zo vreemd. Als de fusie tussen de twee topploegen nog voor 2024 zou rond geraken, moet de UCI hiervoor ook het licht op groen zetten. Ten laatste op 15 oktober moet de UCI in het bezit zijn van de gegevens van alle WorldTour-ploegen, inclusief de bankgarantie. Een opvallend gegeven is dat er dan weer nog niet gesproken zou zijn met Soudal. Dat is momenteel één van de hoofdsponsors van de Wolfpack en Plugge zal daar zeker een samenwerking op touw mee willen zetten om van de fusie een succes te maken.