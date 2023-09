Wilde verhalen, maar toekomst oogt sowieso mooi voor Soudal Quick-Step: jonge Belg slaat toe in prestigieuze koers

Wilde verhalen over een fusie doen de ronde, maar de toekomst oogt sowieso mooi voor Soudal Quick-Step. Toch met jonge talenten als Gil Gelders in de rangen.

Deze 20-jarige Belg is bezig aan zijn eerste jaar bij de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step. Daar heeft hij al indruk gemaakt met een overwinning in de Kattekoers, zeg maar de Gent-Wevelgem voor beloften, en een ritzege in de Giro Next Gen.

Daar is nu ook een zege bij gekomen in de Ruota d'Oro, wat ze bij Soudal Quick-Step één van de meest prestigieuze koersen op de Italiaanse U23-kalender noemen. In de voorop blijvende kopgroep van zes renners werd gestreden voor de overwinning.

Congrats to @SoudalQSdevTeam’s Gil Gelders on winning Ruota d’Oro, one of the most prestigious races on the Italian U23 calendar 👏 pic.twitter.com/vSixoTCYFD — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) September 27, 2023

Gelders kreeg in de sprint vooral tegenstand van de Colombiaan Peñuela, maar ook die kon hij uiteindelijk wel de baas. Weer een mooi moment dus voor de Meldertnaar. De Italiaan Kajamini werd derde. Met William Junior Lecerf had Soudal Quick-Step Devo Team nog een renner vooraan, deze landgenoot passeerde de streep als zesde.