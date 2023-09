Michel Wuyts haalt uit naar Patrick Lefevere over fusie met Jumbo Visma: "Hoe ga je dat doen?"

Het fusieverhaal van Jumbo Visma en Soudal-QuickStep lijkt een sprookje. Al is er ook een ferme keerzijde van de medaille.

Voor wielerliefhebbers lijkt het wel een droom die werkelijkheid wordt. De fusie van Jumbo Visma en Soudal-QuickStep lijkt te zorgen voor een absoluut soort van dreamteam in het wielerpeloton, met alleen maar grote namen.

Al ziet analist Michel Wuyts dat toch allemaal eventjes anders. Jumbo Visma zit met 27 renners onder contract al tegen de limiet van 30 renners binnen een ploeg. En dan moeten de mannen van Soudal-QuickStep er nog bij.

“Asgreen en Cattaneo in de rol van Van Hooydonck, Van Wilder en Vervaeke als tempobeulen bergop en Lampaert als dienaar in het voorjaarswerk. Veel verder springt de waarnemer niet”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Voor sommigen zal er zeker geen plaats zijn, met alle gevolgen van dien. “Alaphilippe? Onzeker en te duur. Merlier? Kooij en Van Aert zitten in de weg. Helaas, bij een overname dreigen menselijke rampen. Hoe gaat Lefevere circa 18 renners en een colonne personeelsleden naar een veilige haven loodsen?”