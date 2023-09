Wereld op zijn kop? 'Jumbo Visma is blij dat Roglic wil vertrekken'

De mogelijke fusie van Jumbo Visma en Soudal-QuickStep brengt heel wat met zich mee. De gevolgen voor beide wielerploegen zijn bijzonder groot.

Een fusie van twee krakers in het wielerpeloton. Het blijft toch een ongelofelijk vreemde gedachte om Remco Evenepoel volgend jaar mogelijk onder de vlag van Jumbo Visma te zien rondrijden in het peloton.

Dat denkt ook Primoz Roglic, die dit jaar al verveeld zat met het feit dat hij niet voluit voor de eindzege in de Vuelta kon gaan. Hij is actief op zoek naar een nieuwe wielerploeg, al wil Jumbo Visma dat hij zijn contract tot eind 2025 uitdoet.

Of toch niet? In de podcast van WielerFlits is te horen dat Jumbo Visma de afkoopsom die de nieuwe ploeg voor de Sloveen zou betalen wel heel goed zou kunnen gebruiken. Over welk bedrag het gaat is momenteel niet duidelijk.

Sowieso zullen er nog renners willen of moeten vertrekken, want volgens de regels van de UCI mag een ploeg slechts uit dertig renners bestaan. Alle contracten afkopen zou bommen geld kosten.

Het zou dus perfect mogelijk zijn dat ook andere ploegen nog hun slag kunnen slaan bij Jumbo Visma en Soudal-QuickStep om enkele renners binnen te halen. Plugge en Lefevere zitten met enkele contracten die ze wellicht liever kwijt dan rijk zijn na een fusie.