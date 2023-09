Verwarring troef over Mathieu van der Poel: "Wij weten niet waar het vandaan komt"

Mathieu van der Poel staat komende zondag niet aan de start van het EK gravel. Daar was toch heel wat verwarring over.

Na het Olympische testevent in het mountainbiken is Mathieu van der Poel op vakantie vertrokken. Hij schrapte zo het Circuit Franco-Belge en Parijs-Tours van zijn programma. Het EK gravel dus ook, al stond dat nooit echt op zijn programma.

"Mathieu heeft er misschien wel over nagedacht, maar dat is nooit formeel aan ons bevestigd. Wij weten niet waar die informatie vandaan komt, want in zoverre hebben we geen contact gehad", zegt Erwin Vervecken, de organisator van het EK gravel, bij In de Leiderstrui.

"Bij Mathieu is het stilaan ook wel op na een lang wegseizoen", stelt Vervecken nog. Ook Wout van Aert rijdt het EK niet, maar hij komt op 8 oktober wel aan de start van het WK gravel in het Italiaanse Veneto.