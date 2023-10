Johan Bruyneel haalt uit naar UCI en ASO rond fusie: "Renners en ploegen krijgen af en toe een lolly om stil te blijven"

Johan Bruyneel haalt naar aanleiding van de fusie uit naar de UCI en ASO. Zij zijn volgens Bruyneel te machtig in het wielrennen.

"Ik vind het erg triest dat het meest succesvolle team ter wereld zelfs maar een fusie met een ander team moet overwegen om zekerheid te vinden voor zijn toekomst", zegt Bruyneel op X. "Dat is een duidelijk bewijs dat het economische model van de professionele wielersport volkomen verkeerd is."

"Het grootste deel van alle inkomsten gaat naar de grootmachten ASO en UCI. Teams en renners zijn slechts pionnen in hun dictatoriale spel", is Bruyneel bijzonder scherp. Totdat er iets revolutionairs gebeurt, zoals in golf met LIV, zal er niets veranderen en zullen de teams en renners kwetsbaar blijven, precies wat UCI en ASO willen."

ASO en UCI behandelt ploegen en renners als kleine kinderen

"Er zijn veel projecten geweest om het huidige model te veranderen in een profcompetitie, maar ze zijn allemaal gesaboteerd (soms met illegale bedreigingen) door een van de machtspartijen, of soms door beide. Is dat niet zo, David (UCI-voorzitter Lappartient, nvdr.)? Ik weet dat je m’n tweets wel leest."

"Ik zou een heel boek kunnen schrijven over deze materie", besluit Bruyneel. Maar op een gegeven moment gaat het echt veranderen en ik weet 'wat' er moet gebeuren. Nu blijft het nog een spel van ASO en UCI, waarbij ze de ploegen en renners behandelen als kleine kinderen, die ze af en toe een lolly geven om ze stil te houden."