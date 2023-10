Sanne Cant doet boekje open over gênant moment met Lotte Kopecky tijdens het WK in Glasgow

Sanne Cant was begin augustus onderdeel van de Belgische ploeg die Lotte Kopecky mee aan de wereldtitel hielp. Al was er toch ook een gênant momentje tussen de twee.

Sanne Cant mocht dit jaar voor de eerste keer mee naar het WK en beleefde meteen het gloriemoment door met de Belgische ploeg Lotte Kopecky aan de wereldtitel te helpen. "Ik heb geprobeerd om mijn rol van de wegploeg wat door te trekken door de fun erin te houden", zegt Cant bij Wielerflits.

Cant en Kopecky lagen eerst samen op de kamer, maar dat duurde niet lang. Cant wist dat Kopecky graag op zichzelf is en stelde dus aan de bondscoach voor om van kamer te wisselen en bij haar ploegmate Julie De Wilde op de kamer te liggen.

Wederzijds respect

"Ik wilde Lotte de rust gunnen die ze nodig had en haar de gewoonten laten hanteren die ze normaal doet", zegt Cant. Maar dan kwam het gênant moment dat Cant aan Kopecky moest vertellen dat ze van kamer zou wisselen.

Want Cant wilde niet de indruk wekken dat ze weg wilde bij Kopecky, terwijl Kopecky Cant niet het gevoel wilde geven dat ze ze wegjaagde. "Op dat moment voelde ik wel dat er veel wederzijds respect was. We hebben dat goed kunnen verantwoorden aan elkaar, wat ik enorm fijn vond. Want voor mij is Lotte de vrouw om naar op te kijken. Beter dan haar kun je niet doen."