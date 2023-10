Concurrent minder voor Philipsen, Jakobsen, Merlier en Van Aert: afscheid van bijzonder figuur in de koers

Bij de geweldige sprintersdebatten zullen mannen als Philipsen, Jakobsen, Merlier en Van Aert in 2024 geen rekening meer moeten houden met Nacer Bouhanni. De Fransman hangt zijn fiets aan de haak.

De intentie van de 33-jarige Bouhanni om te stoppen was nog niet eerder bekend. Op Instagram legt Bouhanni uit dat hij sinds zijn revalidatie van een zware valpartij in de Ronde van Turkije, waarbij hij zijn nekwervel brak, nog slechts een schim ervaart te zijn van de renner die hij ooit was.

De strijd om opnieuw zijn oude niveau te halen komt nu aan een vroegtijdig einde. De renner van Arkéa-Samsic was geen onbesproken figuur in het profpeloton. Bouhanni had een verleden als amateur-bokser en bekeek sprinten ook een beetje als boksen, vertelde hij wel eens. Dat was soms ook te merken aan zijn sprintstijl.

Zijn lef heeft hem al die jaren geen windeieren opgeleverd. Zowel in de Giro als in de Vuelta knalde de man met roots in Algerije drie keer naar winst. In zijn vier deelnames aan de Tour lukte het hem niet om een ritzege te bemachtigen. In het eendagswerk was Bouhanni in 2017 de beste in Nokere Koerse.