Pluim voor Mathieu van der Poel: "Hij heeft dat allemaal niet nodig, terwijl velen dat wel geloven"

Mathieu van der Poel heeft er fantastisch 2023 op zitten. Vooral de manier waarop hij dat doet dwingt het nodige respect af.

Als je een lijstje maakt van wat Mathieu van der Poel in 2023 allemaal toegevoegd heeft aan zijn palmares, dan mag de Nederlander daar wel heel erg trots op zijn.

Ook afscheidnemend renner Dries Devenyns is altijd onder de indruk geweest van hoe Mathieu van der Poel het allemaal klaarspeelt.

“Mathieu van der Poel is wereldkampioen geworden omdat hij voordien de Tour heeft gereden. Dat is basistrainingsleer: eerst heel veel vermoeidheid opstapelen en nadien veel rusten”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

En dat zonder al te veel gedoe van wetenschap, weegschalen en allerlei andere kunstjes om de prestaties te optimaliseren. “Maar in de Tour is hij echt niet bezig geweest met nu een blokje van vijf minuten en straks eentje van zeven minuten.”

Al geloven velen dat dit de enige weg is. “Puur talent – zoals Mathieu – heeft dat obsessieve niet nodig. En omgekeerd: zonder die overdosis talent word je geen wereldtop, ook niet met de perfecte voeding en training. Terwijl veel renners dat wel geloven.”