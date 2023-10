Remco Evenepoel klaar en duidelijk over zijn toekomst bij Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel blijft bij Soudal Quick-Step. Dat heeft hij na de Ronde van Lombardije bevestigd.

Na het mislukken van de fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step was er nog altijd onduidelijkheid over de toekomst van Remco Evenepoel. Zou de Belgische kampioen het team dan toch nog verlaten voor INEOS Grenadiers?

Maar na de Ronde van Lombardije was Evenepoel klaar en duidelijk. "Ik blijf sowieso, want het team gaat door", zei Evenepoel bij Sporza. "Ik ben hier heel content. Het waren gewoon een paar moeilijke momenten, maar volgend jaar gaan we ervoor."

"Ik heb geen redenen om hier ontevreden te zijn. We gaan het maximale eruit halen", zei Evenepoel nog. Evenepoel heeft nog een contract tot eind 2026 bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Chrono des Nations

Volgende week rijdt hij nog de Chrono des Nations in Frankrijk, een tijdrit van 45 kilometer. Daarna is het eindelijk tijd voor vakantie. Daar toont hij zijn regenboogtrui nog een keer dit jaar.