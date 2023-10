Na 12 jaar uit elkaar: trainer Marc Lamberts onthult waarom de wegen met Wout van Aert scheiden

Wout van Aert moet na 12 jaar op zoek naar een andere trainer. Marc Lamberts maakt namelijk samen met Primoz Roglic de overstap naar BORA-hansgrohe.

Lamberts werd de trainer van Wout van Aert toen hij pas 17 was en nog enkel een carrière in het veldrijden ambieerde. Maar eind dit jaar komt er na 12 jaar dan toch een einde aan de samenwerking. Dat raakte enkele dagen geleden bekend.

Net als Primoz Roglic maakt Lamberts de overstap naar BORA-hansgrohe. Over de reden waarom hij de overstap maakt, is Lambert ook duidelijk. "Al mijn hele carrière heb ik na een tijd nood aan een nieuwe uitdaging", zegt hij bij Knack.

De cirkel is rond

In het verleden werkte Lambert ook voor grootste farmaceutische firma’s en daar bleef hij nooit langer dan vijf jaar. "Bij geen enkel ander bedrijf ben ik zo lang aan de slag geweest als bij Jumbo-Visma, acht jaar nu”, vervolgt de Nederlander.

Lamberts was er van de start van Jumbo-Visma bij. "Ik heb meegeholpen om wielergeschiedenis te schrijven, in de ontwikkeling van een kleine ‘prutsploeg’ tot het beste wielerteam ter wereld. Voor mij is de cirkel nu rond."