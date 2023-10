Nathan Van Hooydonck heeft mooie woorden voor Wout van Aert na emotioneel eerbetoon

Nathan Van Hooydonck werd dinsdagavond bekroond met de Kristallen Zweetdruppel als beste helper van 2023. Het was een emotioneel moment voor de voormalige renner van Jumbo-Visma, die zijn carrière onlangs vroegtijdig moest beëindigen na een hartstilstand in de auto.

Van Hooydonck was zelf niet aanwezig op het Gala van de Kristallen Fiets, maar kreeg zijn prijs overhandigd tijdens een openhartig gesprek met VTM. De 27-jarige superknecht van Wout van Aert was bijzonder vereerd met zijn bekroning.

"Je wordt geen coureur om deze prijs te kunnen winnen, maar het is een mooie erkenning en bekroning van het harde werk van de voorbije jaren", aldus een trotse Nathan Van Hooydonck. "Het is ook een mooie trofee, die ik een mooie plek zal geven."

Van Hooydonck heeft zijn bekroning onder meer te danken aan zijn sterke prestaties als helper in de Tour de France en op het WK in Glasgow. "Ik was een helper die nooit aan zichzelf dacht. Ik reed honderd procent in dienst en dat is een eigenschap die een goede helper moet hebben", zo legt hij uit.

EERBETOON WOUT VAN AERT

Van Hooydonck werd tijdens het gesprek ook verrast door een emotionele video van zijn ex-ploegmaat en goede vriend Wout van Aert. "Ik ben ontroerd. Wout was mijn ploegmaat en kopman, maar in de eerste plaats een vriend", aldus een aangedane Van Hooydonck. "De manier waarop hij dit verwoordt, betekent veel voor mij. Het is oprecht en het typeert hoe Wout is."