Pleidooi voor het globale plaatje: vergeet de grootsheid van Remco Evenepoel niet

Een bewijs van de grootsheid van de wielrenner Remco Evenepoel: zijn derde Kristallen Fiets, na een seizoen waarin het misschien nog beter had gekund Dat neemt niet weg dat het wel opnieuw een geweldig seizoen was voor Evenepoel en zijn trofee verdiend is.

Voor de derde keer in zijn carrière is Evenepoel de laureaat van de Kristallen Fiets, voor het tweede jaar op rij al. Dat zal bij sommigen wat wringen, want sportfans hebben graag een afwisseling van de macht. Het moeten niet altijd dezelfden zijn die in de prijzen vallen, weet u. En dan was er met Jasper Philipsen ook een waardige uitdager.

Jasper Philipsen is nog in Turkije aan het koersen om zich tot absolute zegekoning te kronen. Philipsen is dus ook de Belg die het vaakst wint in 2023. Niet onlogisch dat de snelle man van Alpecin-Deceuninck dan de Kristallen Fiets zou winnen?

© photonews

Neen, maar Evenepoel kan andere adelbrieven voorleggen. Ja, er zal gewezen worden naar zijn offday in de Vuelta en dergelijke. Neemt niet weg dat Evenepoel er weer een fantastisch seizoen heeft opzitten, eentje dat het winnen van de Kristallen Fiets ruimschoots wettigt. Als u maar het globale plaatje voor ogen houdt.

Remco Evenepoel heeft een Monument gewonnen en is een wereldkampioen. Het kan niet anders dan dat zwaar doorweegt. Door het wegvallen van Pogi de grote favoriet in Luik en dan maakt Remco het ook af met een minuut voorsprong. En zowaar Ganna geklopt op weg naar de eerste Belgische wereldtitel tijdrijden. Historisch!

© photonews

De eindzege in de UAE Tour en twee ritzeges in de Ronde van Catalonië waren in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik de opwarmertjes. Nadien ging het na de Giro, waar Remco de twee tijdritten won. Eentje zelfs terwijl hij geïnfecteerd was met het coronavirus.

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat Remco de Giro gewonnen zou hebben als hij in mei gezond was gebleven. Het was daar echt niet de beste Roglic die aan het werk was. Wat volgde nog? Een ritzege in Zwitserland, de Belgische titel op de weg, de Clasica San Sebastian en 3 ritzeges en het bergklassement in de Vuelta.

© photonews

Dikke proficiat aan Jasper Philipsen voor zijn schitterend wielerjaar, waarin hij heer en meester was in de sprintersdebatten. Nergens zo in de verf gezet als in de Tour de France, op het allerhoogste platform dus. Desondanks is Remco Evenepoel de terechte winnaar van de Kristallen Fiets.