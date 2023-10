Wout van Aert verrast Nathan Van Hooydonck met emotioneel eerbetoon: "Proficiat, maat"

Nathan Van Hooydonck kreeg de Kristallen Zweetdruppel als beste helper van 2023. Wout van Aert verraste hem met een emotionele boodschap.

Nathan Van Hooydonck moest onlangs een punt zetten achter zijn carrière door hartproblemen. Zijn goede vriend Wout van Aert verraste Van Hooydonck met een emotionele video om hem nog eens te eren.

"Ik heb nog nooit met een ploegmaat gereden die zoveel voldoening kon halen uit iemand anders helpen. Het was ongelooflijk hoe hij zich smeet. Ik denk dat ik zo geen tweede ploegmaat zal tegenkomen", zei Van Aert bij VTM.

"Dag Nathan, ik wil u enorm feliciteren met het winnen van de Kristallen Zweetdruppel. Ik denk dat het voor jou een heel dubbel gevoel is om die te winnen. Het is jammer genoeg een bekroning op uw carrière, terwijl het eigenlijk een tussenhalte had moeten zijn."

"Het is beangstigend hoe zwaar de afgelopen maand voor mij is geweest. Laat staan voor u en uw familie. Ik ga u missen. Proficiat, maat", zei Van Aert met een krop in de keel en tranen in de ogen. Een mooi eerbetoon voor een carrière die veel te vroeg eindigde.