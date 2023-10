Yves Lampaert is eerlijk na misgelopen fusie met Jumbo-Visma: "Ik ben gelukkig"

De bewogen fusieplannen tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma zijn sinds enkele dagen definitief van de baan. De mogelijke samensmelting tussen de ploegen zorgde bij veel renners voor onzekerheid. Ook Yves Lampaert was geen fan van het fusieverhaal.

De 32-jarige renner van Soudal Quick-Step wil zich opnieuw volop focussen op zijn toekomst bij The Wolfpack. "We moeten het bekijken als een storm in een glas water”, zo vertelde de West-Vlaming over de fusie op het Gala van de Kristallen Fiets bij HLN, waar ploegmaat Remco Evenepoel opnieuw met de hoofdprijs aan de haal ging.

"Er is veel over gesproken, maar gelukkig zijn contracten niet zomaar vodjes papier.” Lampaert is al sinds 2015 actief bij de ploeg van Patrick Lefevere en is erop gebrand om ook de komende jaren nog mooie resultaten neer te zetten met de ploeg.

FOCUS OP VOLGEND SEIZOEN

Patrick Lefevere wilde op het Gala van de Kristallen Fiets niet al teveel kwijt over de afgesprongen fusie, maar is wel opgelucht dat de rust binnen de ploeg nu kan wederkeren. Ook Yves Lampaert is blij dat de heisa voorbij is en kijkt nu al uit naar volgend seizoen.

"Ik ben gelukkig dat de ploeg er nog is”, zo benadrukt de voormalige Belgisch kampioen. "Nu moeten we even alles deftig bespreken met iedereen en de plooien gladstrijken. Volgend jaar slaan we dan dubbel zo sterk terug."