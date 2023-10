Na de mislukte fusie: Jumbo-Visma heeft goed nieuws voor Wout van Aert en Jonas Vingegaard

De fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma komt er niet, maar toch is er goed nieuws over de toekomst. Dat verzekerde sportief directeur Merijn Zeeman.

Door het afhaken van supermarktketen Jumbo moest de Nederlandse ploeg op zoek naar een nieuwe sponsor. Er werd even gedacht aan een fusie met Soudal Quick-Step, maar daar kwam uiteindelijk niets van in huis.

Ondanks dat ook e-commercebedrijd Amazon afhaakte, is de toekomst van de ploeg verzekerd. "De komende tien jaar willen we geschiedenis blijven schrijven en ik kan zeggen dat we na de prachtige tijd met Jumbo een nieuw hoofdstuk in stappen", zegt sportief directeur Zeeman bij Het Nieuwsblad.

Nieuwe hoofdsponsor

De toekomst van de ploeg lijkt dus verzekerd. "Er heeft zich een aantal heel mooie bedrijven gecommitteerd aan dit team", zegt Zeeman nog. Wout van Aert en Jonas Vingegaard rijden dus ook de komende jaren nog voor de Nederlandse ploeg.

Wie dan de nieuwe hoofdsponsor moet worden in de plaats van Jumbo, zou snel duidelijk moeten worden. Het wordt zo goed als zeker het Nederlandse bedrijf PON, dat ook fietsenmerk Cérvelo in zijn portefeuille heeft.