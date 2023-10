Zwaar ontgoochelde Eli Iserbyt na nieuwe tweede plaats: "Daar koop je niets mee"

Eli Iserbyt moest voor de tweede week op rij tevreden zijn met de tweede plaats. Hij stuitte op een sterke Thibau Nys, maar kende ook pech.

Eli Iserbyt was in tegenstelling tot Thibau Nys goed vertrokken in Waterloo en trok meteen door. Maar nog voor het einde van de eerste ronde kreeg hij het gezelschap van ploegmaats Thibau Nys en Pim Ronhaar.

Nys en Ronhaar probeerden het ploegenspel te spelen en Ronhaar reed weg bij de twee. Het gat met Iserbyt was nooit meer dan 5 seconden, tot hij plots vooraan wegviel. "Bij het afspringen op die helling kwam ik met de schoen tegen mijn pedaal terecht. De sluiting moet er op die manier zijn afgekomen."

Iserbyt probeerde het zelf nog te herstellen, maar moest toch van schoen wisselen. Dat ging snel, maar Iserbyt verloor toch heel wat seconden op Nys en Ronhaar. En dat kreeg Iserbyt uiteindelijk niet meer dicht.

Iserbyt opnieuw tweede

"In de voorlaatste ronde kreeg ik een dipje en wist ik dat het niet zou lukken om te winnen. Bovendien reed Thibau Nys een heel sterke wedstrijd. Ik had een goede dag, maar daar koop je niets mee. Ik ben ontgoocheld dat ik hier niet opnieuw kon winnen."

"Als je tweede wordt, geeft het niet of je nu een heel goede dag had. Ik had zeker de benen om te winnen en om te vechten voor de zege. Het is nu al het tweede weekend op rij dat het niet echt meezit", sloot Iserbyt af.