🎥 Remco Evenepoel geeft opnieuw blik achter de schermen en toont bijzonder emotioneel moment

Remco Evenepoel heeft op YouTube zijn derde video gelanceerd. Daarin neemt hij ons mee in zijn voorbereiding, de koers zelf en de dag erna.

Remco Evenepoel is sinds enkele maanden ook actief op YouTube, waarin hij een blik achter de schermen gunt van het leven als profwielrenner. Zijn eerste video ging over het testen van materiaal voor het tijdrijden, de tweede over het verkennen van de Vuelta.

In zijn derde video neemt Evenepoel ons mee in de week van de Ronde van Lombardije, het laatste Monument van 2023. Evenepoel toont ons hoe hij het parcours verkent, zijn ploegmaat Ilan Van Wilder Tre Valli Varesine ziet winnen en hij afscheid neemt van Dries Devenyns.

De Ronde van Lombardije was niet echt een succes voor Evenepoel. Hij viel al na 20 kilometer, waardoor hij heel wat schaafwonden opliep. Op de voorlaatste beklimming moet Evenepoel dan lossen, maar hij wordt uiteindelijk toch nog 9de.

Muri di Sormano

Evenepoel keert daags na de Ronde van Lombardije ook terug naar de afdaling van de Muro di Sormano, waar hij in 2020 over een muurtje vloog en in een ravijn viel. Een emotioneel moment voor Evenepoel en zijn vrouw Oumi.