🎥 Voor liefhebber van de gala-avond: laatste terugblik op triomfen Evenepoel en Kopecky, met prominente aanwezigen

Wat een heerlijke avond was dat toch. Met de trofee voor Remco Evenepoel en Lotte Kopecky als grote bekroning. Dan hebben we het uiteraard over de Kristallen Fiets.

Aan het einde van een sportjaar vallen er heel wat trofeeën te verzamelen en meestal zijn de beste Belgische wielrenners of wielrensters wel bij de kanshebbers. Dat was voor Remco Evenepoel en Lotte Kopecky zeker het geval voor de verkiezing van de Kristallen Fiets. Ze maakten allebei de hoge verwachtingen waar.

Het was op de uitreiking van de Kristallen Fiets pas de eerste van een reeks gala-avonden, maar bij Renson krijgen ze er alvast niet genoeg van. In de gebouwen van het bedrijf in Kruisem ging de awardshow door en het blikt met een filmpje nog eens terug.

© photonews

U ziet een hele rist bekende genodigden passeren, zoals Dirk De Wolf, Johan Museeuw, Patrick Lefevere, premier Alexander De Croo etc. Uiteindelijk was het toch echt wel vooral de avond van Remco Evenepoel en Lotte Kopecky.

What an amazing night! We had a blast hosting the 'Kristallen Fiets 2023' ceremony at Renson NOA outdoor living! #kristallenfiets pic.twitter.com/IA70g3A8bp — RENSON (@RensonWorldwide) October 17, 2023