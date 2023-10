Slovenië nu al met de handen in het haar: moeilijke keuze tussen Pogacar en Roglic

De Sloveense wielerbond staat voor een dilemma als het op de Olympische tijdrit aankomt voor de Spelen in Parijs. Het land mag namelijk maar één renner sturen.

Terwijl landen zoals België, Groot-Brittannië, Italië, Zwitserland, Australië en Noorwegen met twee renners mogen starten op de Olympische Spelen in het tijdrijden, mogen onder meer Slovenië, Nederland, Frankrijk en Duitsland maar met één renner starten.

Vooral bij de Sloveense wielerbond zal daardoor een bijzonder moeilijke keuze gemaakt moeten worden. Met Primoz Roglic, huidig Olympische kampioen tijdrijden, en Tadej Pogacar heeft het namelijk twee toppers in het tijdrijden.

Pogacar of Roglic?

Dat Slovenië maar één plaatsje heeft kunnen bemachtigen voor de tijdrit in Parijs, komt grotendeels door de 21ste plaats van Pogacar op het voorbije WK in Schotland. Dat WK tijdrijden werd dit jaar na de wegrit gereden. Pogacar werd daar derde, maar wrong zich er wel helemaal uit.

Ook bij zijn vorige twee deelnames aan het WK tijdrijden slaagde Pogacar er niet in om een topresultaat te behalen. In Wollongong werd hij in 2022 6de, in 2021 aan de Belgische kust werd de Sloveen 10de.

De tijdrit op de Spelen in Parijs wordt al op 27 juli gereden, zes dagen na het einde van de Tour op 21 juli. De wegrit wordt een week later op 3 augustus gereden. Niet onbelangrijk: de renner die de tijdrit rijdt, moet ook de wegrit rijden.