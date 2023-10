Tom Pidcock staat voor dezelfde moeilijke uitdaging als Van der Poel: "Het is op de limiet"

Tom Pidcock combineert net als Mathieu van der Poel enkele disciplines. Ook hij staat voor een enorme uitdaging in 2024.

Mathieu van der Poel en Tom Pidcock willen in 2024 allebei aan het cross-country in het mountainbiken op de Olympische Spelen Parijs. Die wedstrijd wordt echter al op 29 juli gereden. En de twee willen ook graag de Olympische wegrit op 4 augustus rijden.

Maar zowel Van der Poel als Pidcock zullen wellicht ook de Tour rijden, van 29 juni tot 21 juli. Daardoor zit er slechts een week tussen het einde van de Tour en het mountainbiken. Niet echt ideaal voor titelverdediger Pidcock.

"We zullen een goede balans moeten vinden met de ploeg", zegt Pidcock in een podcast van sponsor Red Bull. "Zij willen me natuurlijk graag in de Tour, en ze hebben mij daar ook nodig. Maar ik wil ook heel graag mijn titel op volle kracht verdedigen. Maar is op de limiet en het wordt zeker niet gemakkelijk."

Veldrijden

Pidcock zal deze winter ook nog het veld induiken, maar alles staat daarbij in functie van het wegseizoen. "Een aantal crossen rijden, kan me een betere renner maken in de klassiekers. Welke crossen ik ga doen, weet ik nog niet, maar het zal om de trainingskampen heen moeten gebeuren."