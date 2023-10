📷 Eden Hazard kiest nieuwe uitdaging en gaat op bezoek bij Belgische wielerploeg

Intermarché-Circus-Wanty kreeg voetbalster Eden Hazard over de vloer. De ex-Rode Duivel wil zijn conditie op de racefiets onderhouden.

Eden Hazard heeft een grote, maar ook veelbesproken voetbalcarrière achter de rug. Nadat hij na het WK in Qatar een punt achter zijn loopbaan als Rode Duivel zette, hakte hij nu ook de knoop door om volledig te stoppen met voetballen.

Om zijn conditie in de toekomst te onderhouden lijkt de ex-voetballer vooral aan fietsen te denken. Hij kwam langs bij de sponsors van Intermarché-Circus-Wanty. Zij wensten hem alvast veel succes met zijn nieuwe hobby.

Hazard speelde woensdagavond een galawedstrijd in Calais, maar ervoor ging hij langs bij een fietsenwinkel in Doornik. Hij kocht er een fiets om de komende tijd zijn conditie mee te onderhouden.

“Eden Hazard begint zijn nieuwe carrière bij Want You Bike en Intermarché-Circus-Wanty”, klonk het op sociale media. “Eden en zijn broer Kylian bezochten Want You Bike Tournai en de teamservicecursus, ze werden verleid door onze CUBE Litening! Wij danken hen voor hun vertrouwen en veel succes met hun nieuwe avonturen.”