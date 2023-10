Geen Nationale Trofee voor Sportverdienste voor Lotte Kopecky: wat kon ze nog meer doen dit jaar?

Lotte Kopecky kende opnieuw een wonderjaar, haar beste ooit zelfs. Maar toch greep ze naast de Nationale Trofee voor Sportverdienste. Onbegrijpelijk.

Bart Swings kreeg donderdag de 95ste Nationale Trofee voor Sportverdienste. De schaatser en skeeleraar werd dit jaar wereldkampioen op de massastart en is ook de huidige Europese en Olympische kampioen op dat nummer.

Swings was ook voor de 5de keer eindwinnaar van de Wereldbeker massastart en veroverde brons op het WK over 5.000 meter. Op het WK skeeleren pakte hij ook vier gouden medailles. Bijzondere sterke prestaties.

Indrukwekkend jaar Kopecky

Maar toch is het pijnlijk voor Lotte Kopecky dat zij die trofee niet kreeg. Op de weg was de beste in de Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen, het BK op de weg en het tijdrijden. Ze won een rit in de Tour, droeg zes dagen geel en werd tweede in het eindklassement.

En Kopecky werd ook nog eens wereldkampioene op de weg. De eerste Belgische in 50 jaar die daar in slaagde. Ook in het baanwielrennen deed Kopecky het opnieuw bijzonder goed, met een wereldtitel in de puntenkoers en de afvalling. En brons in het omnium. Wat kan een vrouw nog meer winnen?

Een Olympische titel in Parijs zou haar die trofee volgend jaar wel kunnen opleveren, maar die kans is al veel minder groot. Dit jaar was dan ook hét moment voor Kopecky om de Nationale Trofee voor Sportverdienste te krijgen. Of ze moet volgend jaar al opnieuw een sterk jaar rijden. Maar ooit moet Kopecky die wél krijgen.