José De Cauwer is formeel over renner van het jaar 2023: "Geen speld tussen te krijgen"

Tadej Pogacar sloot twee weken geleden zijn indrukwekkend wielerseizoen af met een derde zege op rij in de Ronde van Lombardije. Op die manier bekroonde hij een pracht van een jaar met in totaal zeventien overwinningen.

José De Cauwer is bij Sporza dan ook formeel over de renner van het afgelopen jaar. Dat is ook volgens hem absoluut Tadej Pogacar.

"Er is volgens mij geen speld tussen te krijgen", aldus de commentator, analist en gewezen bondscoach. "Wat hij doet mogen we niet vanzelfsprekend vinden."

Indrukwekkend palmares

"Ok, hij wint de Tour de France niet. Maar daar heeft hij een excuus met zijn handblessure en hij wordt nog altijd tweede", klinkt het.

“Hij reed een indrukwekkend palmares bijeen en stond er het hele jaar", beseft De Cauwer. Ook de komende jaren mogen we nog heel wat verwachten van de Sloveen, zoveel is duidelijk. Levert dat in 2024 ook opnieuw een zege op in de Tour de France?