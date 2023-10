Fem van Empel domineert ook in Overijse, maar tempert verwachtingen: "Mensen vergeten dat vaak"

De Nederlandse Fem van Empel heeft ook in Overijse de vrouwencross met overmacht gewonnen. De wereldkampioene reed al in de eerste ronde weg van de rest.

Vijf minuten, meer had Fem van Empel niet nodig om weg te rijden. Toch was de wereldkampioene met twijfels gestart in Overijse. Maar die bleken dus niet terecht te zijn. Alvarado kwam als tweede binnen op 54 seconden, Van der Heijden op 1'14".

"Ik voelde me vandaag wel gewoon oké, dus ik heb gewoon geprobeerd om een prima wedstrijd te rijden", zei Van Empel in het flashinterview. "Dat de voorsprong zo groot was, had ik alleen maar kunnen dromen."

"Ik heb vooral de wedstrijd goed ingedeeld", zei de wereldkampioene nog. "Op sommige stukken heb ik het iets rustiger gedaan, terwijl ik op andere stukken dan weer probeerde te versnellen. Ik denk dat er een goede balans was."

Nog altijd jong

Deze week kwam Van Empel terug uit de VS en fietste daardoor niet veel. "Misschien heeft die rust me wel goed gedaan. Misschien moet ik dat vaker doen. Iets rustiger aan doen doordeweeks en dan knallen in het weekend."

"We hebben binnen de ploeg afgesproken dat ik vooral moet luisteren naar hoe ik mezelf voel. Sommige mensen vergeten hoe jong ik nog ben (21, nvdr.). Het is ook heel lastig om tegen jezelf te zeggen: ik doe wat minder. Maar ik heb de juiste mensen om me heen die dat goed monitoren. Dat is heel fijn."