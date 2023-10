Michael Vanthourenhout onthult zijn aandeel in val Thibau Nys: "Daardoor maakte hij een fout"

Eli Iserbyt heeft in Overijse eindelijk de eerste zege voor Pauwels Sauzen-Bingoal kunnen pakken dit seizoen. Michael Vanthourenhout werd tweede en droeg zijn steentje bij.

Michael Vanthourenhout was in de aanloop naar de Wereldbeker in Waterloo wat ziek geweest, maar was daar in Overijse helemaal van hersteld. Met een tweede plaats zette hij zijn beste uitslag van het seizoen neer.

"Het was een strijd van twee tegen twee", doelde Vanthourenhout op het Baloise Trek Lions-duo Van der Haar en Nys. "Thibau kwam terug na een lange achtervolging, dus we wisten dat hij weer sterk was. We probeerden hem nerveus te maken en op het einde bleek dat denk ik wel doorslaggevend."

"Ik denk dat door mijn manoeuvre, waarbij ik het gat op Iserbyt liet vallen in de laatste ronde, Thibau op de limiet zat en daardoor een fout maakte. Dat hoort bij de cross en zo hebben we vandaag de cross gewonnen."

Stijgende vorm

Vanthourenhout probeerde in de voorlaatste ronde zelf weg te rijden, maar Nys reed het gat weer dicht. Het werd dan een tweede plaats, waar hij tevreden mee is. "Ik denk dat ik nog niet honderd procent in orde ben, maar ik ben heel tevreden dat ik weer vooraan mee doe."