Remco Evenepoel en Wout van Aert in select clubje van absolute kanjers met fantastische verwezenlijking in 2023

Remco Evenepoel en Wout van Aert drukten met een fantastische verwezenlijking op het jaar 2023 hun stempel. Zij hebben iets gedaan waar weinigen in slagen, zelfs onder de toppers.

Nu het wegseizoen 2023 tot het verleden behoort, is het tijd om alle statistieken eens onder de loep te houden. Hierbij valt op dat er een select clubje van absolute kleppers is dat iets voor mekaar gekregen heeft wat weinigen gegeven is: een titel succesvol verdedigen in de WorldTour.

© photonews

Er zijn amper vier renners die dit jaar een WorldTour-koers gewonnen hebben die ze ook in 2022 al op hun naam schreven. En het zijn stuk voor stuk toppers. Remco Evenepoel steekt er bovenuit omdat hij het twee keer klaarspeelde: in zowel Luik-Bastenaken-Luik als de Clasica San Sebastian verlengde hij zijn titel.

© photonews

De anderen stellen het met één titelverlenging, weliswaar ook wel in stuk voor stuk grote koersen. Wout van Aert won voor het tweede jaar op rij de E3. Tadej Pogacar was dan weer opnieuw de beste in de Ronde van Lombardije. En wat gezegd van Jonas Vingegaard? De Deen haalde zijn tweede eindzege in de Tour de France binnen.