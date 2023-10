Thibau Nys geeft dé reden waarom hij niet wilde sprinten tegen Eli Iserbyt in Overijse

Thibau Nys heeft geen drie op drie kunnen scoren in het veld. Hij ging in de fout in de slotronde in Overijse en viel. Hij eindigde zo als vierde.

Thibau Nys ging al in de tweede ronde tegen de grond en moest dus achtervolgen, maar kwam halfweg cross toch weer aansluiten bij de achtervolgers. Toch heeft die achtervolging hem op het einde wel parten gespeeld.

"De achtervolging heeft mij heel veel kracht gekost", zei Nys bij In de Leiderstrui. "Het belemmerde mij om op het einde écht de forcing te kunnen voeren." Daardoor moest Nys zich in de laatste paar rondes ook beperken tot achtervolgen.

Sprinten geen optie

Maar in de laatste ronde reed Nys nog weg met Iserbyt. Nys stak Iserbyt voorbij, maar ging dan in de fout in een afdaling. Maar waarom wachtte Nys, net als in Beringen, niet gewoon de sprint af. Want Nys is bijzonder moeilijk te kloppen in de sprint.

"De sprint was sowieso geen optie. Ik wist gewoon dat als je op kop de geasfalteerde aankomststrook zou intrekken, je ging winnen. Er zat zo veel slijk op onze banden dat het moeilijk was om dan nog iemand te passeren. Ik had het gevoel dat ik zonder te hoeven sprinten ging winnen." Maar zo ver kwam het dus niet door de val van Nys.